Flugzeugbau Verkauf von Airbus-Standort an Investor ist vom Tisch Von dpa | 09.03.2022, 16:59 Uhr

Zehn Monate hatte die IG Metall mit Airbus um Bedingungen für den Umbau der Flugzeugfertigung in Deutschland gerungen. Dabei ging es auch um den Einstieg eines Investors in der Teilefertigung. Die Gespräche darüber gehen nun in die Schlussphase.