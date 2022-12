Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Verhaltener Start des Dax vor US-Inflationsdaten Von dpa | 13.12.2022, 09:35 Uhr

Die Anleger halten sich am Dienstagmorgen vor Inflationszahlen aus den USA eher zurück. Börsianer sehen „die Ruhe vor dem Sturm“, da die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreisdaten am Aktienmarkt für kräftigere Kursbewegungen sorgen könnten. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Teuerung gerechnet.