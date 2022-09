Noch halten sie allerdings längst nicht in jeder Großstadt: So wartet etwa Osnabrück nach wie vor auf den Beginn der Fernbuslinien-Ära. Einen ersten Vergleich bestehender Verbindungen und Leistungen hat der neue Automobilclub Mobil in Deutschland dennoch vorgenommen. In einem Fernbus-Atlas, der unter www.mobil.org zu finden ist, listen die Münchner nach 16 Kriterien das Angebot in sechs Kategorien auf: Streckennetz, Sicherheit, Komfort, Ticketkauf, Preis pro Kilometer und Gepäck. Die Fachleute vergeben Schulnoten von 1 bis 6.

Das Ergebnis dürfte von Mitfahrzentralen genervte und durch Spritpreise abgeschreckte Reisende interessieren: Fernbusse seien eine ernst zu nehmende Alternative für all diejenigen, die Geld sparen wollten und terminlich flexibel seien. Mit einem durchschnittlichen Kilometerpreis zwischen sechs und elf Cent seien Fernbusse ein besonders günstiges Transportmittel im Vergleich zum Auto, Flugzeug oder zur Bahn, heißt es.

Auf den ersten drei Plätzen liegen sehr unterschiedliche Anbieter. Vorne rangiert Flixbus, ein 2011 gegründetes Start-up-Unternehmen aus München. Den zweiten Platz belegt Mein Fernbus. 2011 in Berlin entstanden, bildet das Unternehmen einen Verbund aus mittelständischen Partnern. Auf Rang drei kommt Berlin Linien Bus. Der Verbund aus der Hauptstadt existiert seit 1947 und verkehrt unter dem Dach der Deutschen Bahn. Berlin war die Ausnahme im Busmarkt: Nach der Gründung der DDR war die geteilte Stadt nach dem Willen der westdeutschen Politik Ausgangspunkt und Endhaltestelle, um den Westteil fest anzubinden.

Der Fernbus-Atlas fördert nützliche Information zutage. So erfährt man, dass Flixbus wöchentlich circa 1400 Abfahrten stemmt, die Briten von City 2 City neue Fahrzeuge einsetzen und die Flotte von Mein Fernbus 64 Busse umfasst. Der größte Sitzabstand bleibt ebenfalls nicht verborgen: 83 Zentimeter liegen zwischen den Reihen bei Flixbus. Wer Tickets für die Deutsche Touring kaufen will, kann dies im Netz, per Hotline, in elf Ticket-Centern und Reisebüros tun.

Der Fahrkartenpreis ragt in seiner Bedeutung heraus. Mein Fernbus etwa bietet die 600 Kilometer lange Strecke von München nach Berlin für 48 Euro an. Bis zu zwei Gepäckstücke sind im Flixbus kostenlos. Kinder bis zwölf Jahre können in Begleitung umsonst im Berlin Linien Bus sitzen. Ein Fahrrad gilt bei Dein Bus als Sperrgepäck: Das macht neun Euro. Ein Tarif wird im Fernbus von Aldi und Univers fällig, wenn ein Hund in einer Box mitreisen soll. Allen Anbietern gemein ist ein kostenfreier Internetzugang per W-LAN. Appetit bekommen? Das Wiener Würstchen mit Brot gibt es im Berlin Linien Bus für 1,80 Euro.

Nach der Öffnung des Marktes ziehen die Grünen ein positives Zwischenfazit. In einem Gespräch mit unserer Zeitung sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, das Fernbuslinien-System sei gut gestartet. Schon jetzt hätten die Firmen ein vernünftiges Angebot, das noch weiterentwickelt werde. Noch seien beispielsweise nicht alle Busse behindertengerecht ausgestattet, wie es das Gesetz vorsehe, kritisierte Hofreiter.

Die Grünen seien sehr zufrieden, auch weil einige mittelständische Unternehmen wie Flixbus am Start seien und nicht ausschließlich die großen Anbieter. „So haben subventionierte Staatsbahnen wie die Deutsche Bahn nicht den gesamten Markt an sich gerissen“, sagte der Verkehrsexperte. Langfristig müssten allerdings auch Fernbusse vom Mautsystem auf den Autobahnen erfasst werden.