Geld FOTO: Patrick Pleul Arbeitsmarkt Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen geschrumpft Von dpa | 07.03.2022, 11:08 Uhr | Update vor 32 Min.

In Schleswig-Holstein haben Frauen im vergangenen Jahr brutto durchschnittlich 18,07 Euro pro Stunde verdient und damit 2,56 Euro weniger als Männer. Damit sank der Verdienstunterschied um einen Punkt auf 12 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag anlässlich des „Equal Pay Day“ am 7. März mitteilte, dem internationalen Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. In Deutschland insgesamt betrug die Differenz 18 Prozent.