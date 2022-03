Geld FOTO: Daniel Karmann Arbeitsmarkt Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern kleiner Von dpa | 07.03.2022, 11:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich geringer als bundesweit. Laut Statistischem Landesamt verdienten Frauen im Nordosten im vergangenen Jahr im Schnitt fünf Prozent weniger als Männer. Ein Jahr zuvor betrug der Unterschied noch sechs Prozent, wie das Amt am Montag mitteilte. Bundesweit seien es zuletzt 18 Prozent gewesen. Am Montag wurde in Deutschland der „Equal Pay Day“ begangen - der Tag, bis zu dem Frauen aufgrund ihres geringeren Verdienstes rechnerisch umsonst arbeiten.