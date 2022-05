ARCHIV - Ein Verdi-Banner mit der Aufschrift: «Wir streiken». Foto: Guido Kirchner/dpa FOTO: Guido Kirchner Einzelhandel Verdi ruft wieder zu Warnstreiks bei Amazon auf Von dpa | 02.05.2022, 08:16 Uhr | Update vor 6 Min.

An mehreren Amazon-Standorten in Deutschland sollen die Beschäftigten erneut die Arbeit niederlegen. An manch einem Standort soll der Warnstreik sogar mehrere Tage dauern.