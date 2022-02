Warnstreik Verdi FOTO: Paul Zinken Wirtschaft Verdi ruft für Freitag zu Warnstreik am Flughafen auf Von dpa | 24.02.2022, 11:45 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Düsseldorfer Flughafen müssen Passagiere am (morgigen) Freitag mit Behinderungen bei der Abfertigung rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich des Airports dazu auf, zwischen 3.00 Uhr morgens und Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Betroffen von dem Warnstreik seien unter anderem die Fluggastkontrolle, der Rollstuhlservice sowie die Personal- und Warenkontrolle, teilte Verdi am Donnerstag mit.