Erneuerbare Energien Verband wirft Landesregierung Untätigkeit vor Von dpa | 29.03.2022, 12:46 Uhr

Die Alternativenergie-Branche in Nordrhein-Westfalen hat der Landesregierung Untätigkeit beim Ausbau erneuerbarer Energien vorgeworden. 100 Tage nach Vorstellung ihrer neuen Energieversorgungsstrategie lasse die Landesregierung konkrete Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien vermissen, bemängelte der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) am Dienstag in Düsseldorf.