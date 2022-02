Industrie- und Handelskammer FOTO: Bernd Wüstneck Wirtschaft Unternehmen kritisieren langsame Planungsverfahren Von dpa | 25.02.2022, 14:48 Uhr | Update vor 49 Min.

Vielen Betrieben in Niedersachsen geht der Infrastrukturausbau zu langsam voran. In einer Befragung der Industrie- und Handelskammern (IHKN) erklärten mehr als 90 Prozent der Unternehmen, sie seien mit den Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht zufrieden. „Deutschland klebt fest. Wir kommen bei keinem Thema mit Speed weiter“, sagte IHKN-Präsident Andreas Kirschenmann am Freitag.