Überschwemmungen in Pakistan Foto: Muhammad Sajjad/AP/dpa Klimakatastrophe Unternehmen der G7-Länder weit weg von Pariser Klimazielen Von dpa | 06.09.2022, 03:06 Uhr

Die Weltgemeinschaft will die Erderhitzung bei 1,5 Grad stoppen - doch was Unternehmen in den westlichen Industrienationen dafür tun wollen, reicht einer aktuellen Studie zufolge nicht einmal entfernt aus.