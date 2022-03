United Internet FOTO: Thomas Frey Telekommunikation United Internet: Hohe Investitionen in Netzausbau Von dpa | 17.03.2022, 12:46 Uhr | Update vor 35 Min.

Der Internetkonzern United Internet will kräftig in den Netzausbau ausgeben. Bereits in diesem Jahr wolle man insgesamt bis zu einer Milliarde Euro ausgeben - das wären mehr als dreimal so viel wie 2021.