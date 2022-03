LNG-Importterminal in Rotterdam FOTO: Federico Gambarini Wirtschaft Uniper prüft Möglichkeiten für LNG-Terminal in Wilhelmshaven Von dpa | 01.03.2022, 10:09 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Diskussion um den angekündigten Bau zweier Importterminals für Flüssiggas (LNG) rückt der Energiekonzern Uniper wieder in den Fokus. Man prüfe die Möglichkeit, die Planungen für ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven wieder aufzunehmen, teilte das Unternehmen am Montagabend auf Anfrage mit. Viele Vorarbeiten für ein schwimmendes Terminal seien in den vergangenen Jahren bereits unternommen worden. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.