Union: Per Gesetz Baurecht für Flüssiggas-Terminals schaffen Von dpa | 18.05.2022, 05:44 Uhr

Das geplante Gesetz zum schnelleren Bau von Anlagen für den Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) geht aus Sicht von CDU und CSU im Bundestag nicht weit genug. In einem der dpa vorliegenden Entschließungsantrag fordert die Unionsfraktion die Regierung auf, per Gesetz Baurecht für die geplanten festen und schwimmenden LNG-Terminals in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade sowie Hamburg, Rostock und Lubmin zu schaffen. Die vorgesehenen Erleichterungen etwa im Vergaberecht und bei der Umweltverträglichkeitsprüfung reichten nicht aus, heißt es.