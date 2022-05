Aktion mehrerer Umweltverbände gehen die Ölförderung im Wattenmeer unter dem Motto: "Keine neuen Bohrungen im Wattenmeer. Stopp der Ölförderung bis 2030!". Foto: Brigitta von Gyldenfeldt/dpa FOTO: Brigitta von Gyldenfeldt Naturschutz Umweltverbände gegen neue Ölförderung im Wattenmeer Von dpa | 06.05.2022, 15:37 Uhr | Update vor 41 Min.

Deutschland will unabhängiger von russischem Öl und Gas werden. Dafür wird auch die Ausweitung der Ölförderung in der Nordsee in Betracht gezogen. Umweltverbände schlagen Alarm.