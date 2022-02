Volkswagen FOTO: Sina Schuldt Wirtschaft Ukraine-Krieg: Kurzarbeit bei VW in Zwickau und Dresden Von dpa | 25.02.2022, 17:07 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen des Krieges in der Ukraine ruht in der kommenden Woche in den VW-Werken Zwickau und Dresden für einige Tage die Fahrzeugfertigung. Ursache seien ausbleibende Materiallieferungen, wie ein Volkswagen-Sprecher am Freitag auf Anfrage sagte. Demnach fehlen unter anderem Elektrokabelsätze, die in der Ukraine hergestellt werden.