Ukraine fordert von deutschen Konzernen Rückzug aus Russland Von dpa | 01.04.2022, 13:32 Uhr

Der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten, Alexander Rodnyansky, hat drei deutsche Unternehmen aufgefordert, ihre Tätigkeit in Russland zu beenden. „Es wäre wichtig, dass alle Konzerne ihr Geschäft mit Russland einstellen, also auch Metro, Bayer und Henkel“, sagte Rodnyansky der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Auch sie helfen sonst mit ihrem Bleiben in Russland, den Krieg zu finanzieren.“ Die Einstellung des Geschäfts würde zwar bedauerlicherweise auch die russische Bevölkerung treffen, „der Verantwortliche dafür aber ist Putin“.