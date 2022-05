Werden Fischstäbchen knapp? In einigen Betrieben der Fischwirtschaft ist Kurzarbeit. Auch im Nordwesten? FOTO: dpa/Carmen Jaspersen Teurer Diesel, Lockdown in China Warum einige Kutter im Hafen bleiben und es weniger Fischstäbchen gibt Von Oliver Bär | 28.05.2022, 14:05 Uhr

Hohe Dieselkosten machen Fischern zu schaffen und auch der Lockdown in China wirkt sich auf die Fischwirtschaft in Deutschland aus. Die Vorzeichen in Ostfriesland sind ganz unterschiedlich: Während mancher Kutter im Hafen bleibt, wird in Riepe weiter produziert. Warum das so ist.