Energie Teuerung runter: Endet Großbritanniens Kostenkrise? Von dpa | 25.08.2023, 05:08 Uhr

Die Inflation in Großbritannien ist zurückgegangen, nun dürften auch die Energiepreise weiter sinken. Die leidige „cost of living crisis“ könnte bald zu Ende sein. Doch so einfach ist es nicht.