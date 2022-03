Elon Musk FOTO: Patrick Pleul Elektroautos Teslas Genehmigung wird erwartet - Verfahren um Wassermengen Von dpa | 04.03.2022, 04:56 Uhr | Update vor 22 Min.

Teslas erste Elektroautofabrik in Europa steht bereits weitgehend. Nur die Genehmigung fehlt noch. Die Fabrik in Grünheide ist in der Region auch umstritten. Der Bürgermeister zeigt sich optimistisch.