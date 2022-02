Glasfaserausbau FOTO: Matthias Rietschel Glasfasernetz Telekom und 1&1 kooperieren beim Glasfaser-Internet Von dpa | 23.02.2022, 17:39 Uhr | Update vor 3 Std.

Die Deutsche Telekom gibt Milliarden für „Fiber to the Home“ aus. Auch Wettbewerber sind an diesem Marktsegment interessiert. United Internet kann nun sich nun auf dem Glasfasernetz des Marktführers einmieten.