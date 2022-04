Gefängnis FOTO: Bernd Weißbrod Strafvollzug Telefon in der Zelle für Gefangene in MV Von dpa | 01.04.2022, 14:48 Uhr | Update vor 19 Min.

Rund die Hälfte der Gefangenen in Mecklenburg-Vorpommern hat es bereits, für die meisten anderen ist es abzusehen: das Festnetztelefon in der Zelle. Von den 1300 Haftplätzen im Nordosten seien derzeit 640 mit Haftraumtelefonie ausgestattet, teilte Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Für weitere 500 Hafträume werde die Haftraumtelefonie derzeit geplant oder bereits baulich umgesetzt. Die Gefangenen bekämen so Gelegenheit, mit ihren Familien oder auch Freunden Kontakt zu halten.