Gewerkschaften Tarifgespräche im öffentlichen Dienst gehen weiter Von dpa | 27.03.2023, 04:34 Uhr

Deutschland steht (fast) still - so wird es beim Warnstreik im Verkehrssektor aus Sicht der Gewerkschaften aussehen. Parallel soll aber wieder Bewegung in die festgefahrenen Tarifverhandlungen kommen.