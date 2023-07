«System Shock» Foto: Prime Matter/dpa-tmn up-down up-down Nightdive Studios/Prime Matter „System Shock“-Remake: Ein Hacker gegen die KI-Invasion Von dpa | 06.07.2023, 04:47 Uhr

Eine fiese KI, die die Menschheit auslöschen will: Was dieser Tage theoretisch diskutiert wird, ist in „System Shock“ Realität. Lohnt sich das Remake des 30 Jahre alten First-Person-Shooters?