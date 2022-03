Wind FOTO: Robert Michael Wirtschaft Stürmisches Wetter sorgt für Rekord bei Windstrom Von dpa | 01.03.2022, 14:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Das stürmische Wetter der vergangenen Wochen hat im Februar für einen Windstrom-Rekord gesorgt. „Windenergieanlagen haben im Februar in etwa so viel Strom erzeugt wie sieben Millionen Haushalte in einem ganzen Jahr verbrauchen“, erklärte Kerstin Andreae, Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).