Wohnen Studie: Immer mehr Menschen verlassen Großstädte ins Umland Von dpa | 19.10.2022, 07:37 Uhr

Früher zogen die Großstädte Menschen in Scharen an. Doch in den vergangenen Jahren hat ein Trend zum Leben im Umland eingesetzt, der sich einer neuen Analyse noch verstärkt hat.