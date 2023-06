Handwerker Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Studie: Handwerkermangel erreicht Rekordniveau Von dpa | 24.06.2023, 05:40 Uhr

Seit einem Jahrzehnt steigt der Bedarf an Handwerkern - doch es kommt zu wenig Nachwuchs in die Branche. Fachkräfte fehlen vor allem in der Bauelektrik sowie bei der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.