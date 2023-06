Arbeit am Computer Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Studie: Fachkräftemangel in IT-Berufen erreicht Rekordniveau Von dpa | 08.06.2023, 08:08 Uhr

Der Bedarf an Fachkräften in der IT-Branche wächst. Doch es mangelt weiter an qualifiziertem Personal. Experten befürchten mit Blick auf die Unis, dass das Problem zunehmen könnte.