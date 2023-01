Geschäftsmann Foto: David Young/dpa up-down up-down ZEW-Studie Studie: Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit Von dpa | 16.01.2023, 05:45 Uhr

Vieles in Deutschland scheint nicht mehr wie ehedem gewohnt zu funktionieren. Gemessen an Standortfaktoren für Familienunternehmen geht es laut Ökonomen in die falsche Richtung.