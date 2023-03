Stromrechnung Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Energiekrise Stromkunden könnten EU-Recht auf Langzeitverträge bekommen Von dpa | 08.03.2023, 05:44 Uhr

Nicht nur die Gaspreise explodierten wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine - auch Stromkosten stiegen in der Folge stark an. Die EU-Kommission will deshalb den europäischen Strommarkt optimieren.