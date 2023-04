Windkraftanlagen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Energie Strom: Im 1. Quartal war jede zweite Kilowattstunde grün Von dpa | 28.04.2023, 07:18 Uhr

In den ersten drei Monaten wurden in Deutschland rund 138 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Allein auf Windenergieanlagen an Land entfielen etwa 27 Prozent.