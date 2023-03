Müssen Kinder am Montag trotz Streik zur Schule? Foto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Schulpflicht und Home-Office Streik am Montag: Muss mein Kind zur Schule – und ich zur Arbeit? Von afp | 26.03.2023, 13:08 Uhr

Heute, am Montag, 27. März, steht Deutschland still: Gewerkschaften bestreiken den Verkehr, Busse und Bahnen fahren den ganzen Tag lang nicht. Was heißt das für schulpflichtige Kinder und Jugendliche und was für Arbeitnehmer?