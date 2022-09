Start-up Foto: picture alliance / Friso Gentsch/dpa up-down up-down Fachkräftemangel Start-ups fordern verbesserte Mitarbeiterbeteiligung Von dpa | 29.09.2022, 15:40 Uhr

Qualifiziertes Personal zu gewinnen, wird in der Gründerbranche ein zunehmendes Problem. Start-ups sehen in neuen Regeln zur Mitarbeiterbeteiligung an Wachstumserfolgen eine mögliche Lösung.