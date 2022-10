Foto: ANGELA WEISS Kopftuch-Proteste im Iran Starlink-Empfänger auf iranischem Schwarzmarkt aufgetaucht Von dpa | 17.10.2022, 17:50 Uhr

Mit seinem Starlink-System mischt Elon Musk sich weiter in die Weltpolitik ein. Nun will er so auch Proteste im Iran unterstützen. Erste Empfänger sind dort schon aufgetaucht.