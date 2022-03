Benzinpreise FOTO: Sebastian Kahnert Mecklenburg-vorpommern Spritpreis-Debatte: Schwerins OB für Nahverkehr-Stärkung Von dpa | 14.03.2022, 18:50 Uhr | Update vor 38 Min.

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hat in der aktuellen Spritpreis-Debatte für eine Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs geworben. „Statt durch Steuersenkungen Milliardenbeträge in den motorisierten Individualverkehr zu pumpen, wäre es zielführender und nachhaltiger, mögliche Steuermehreinnahmen in eine Preis- und Angebotsoffensive des Öffentlichen Personennahverkehrs zu investieren“, erklärte das Oberhaupt der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern am Montag. Eine Verkehrswende könne dann auch langfristig die starke Abhängigkeit von Ölimporten verringern, meinte Badenschier.