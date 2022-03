Tankstelle FOTO: Marijan Murat Verbraucher Sprit bleibt trotz sinkender Ölpreise teuer Von dpa | 15.03.2022, 15:15 Uhr | Update vor 11 Min.

Der Ölpreis ist fast wieder zurück auf dem Niveau vor Kriegsbeginn in der Ukraine. An den Tankstellen gibt es dagegen weiter Rekordpreise. Das sorgt für Kritik an den Mineralölkonzernen.