Holzversteigerung der Schleswig-Holsteinischen Waldbesitzer

Spitzenpreise bei Versteigerung von Laubholz in Daldorf

Die jährliche Versteigerung von Laubholzstämmen in Schleswig-Holstein hat Spitzenpreise erzielt. Für die überwiegend angebotenen Eichen wurden nach Angaben der Schleswig-Holsteinischen Holzagentur durchschnittlich 734 Euro je Festmeter bezahlt, nach 467 Euro im Vorjahr. Von der Steigerung der Holzpreise komme nun auch etwas bei den Waldbesitzern an, sagte Harald Nasse von den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten am Donnerstag bei einer Besichtigung der verkauften Stämme in Daldorf (Kreis Segeberg). „Das ist auch bitternötig.“