Christian Pegel spricht. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Telekommunikation Spatenstich für ersten vom Land errichteten Mobilfunkmast Von dpa | 29.04.2022, 21:15 Uhr

Die Landesregierung will mit eigenen Funkmasten die Funklöcher in Mecklenburg-Vorpommern schließen. In Göllin hat nun der Bau des ersten Mastes begonnen. Die dafür gegründete Landesgesellschaft hat aus Sicht der Opposition aber noch viel zu tun.