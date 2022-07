Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien, stellt den Rechenschaftsbericht 2022 der spanischen Regierung im Regierungspalast vor. Er trägt - anders als sonst - bewusst keine Krawatte. Foto: Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa FOTO: Eduardo Parra up-down up-down Regierung Spanien spart Energie: „Dringende Maßnahmen“ erforderlich Von dpa | 29.07.2022, 18:10 Uhr

Der spanische Ministerpräsident will am Montag Maßnahmen zum Einsparen von Energie beschließen. Gleichzeitig kündigt er an, im Energienotfall als Folge des Ukraine-Konflikts in andere EU-Länder Gas exportieren zu wollen.