Kooperation Sony und Honda wollen gemeinsam Elektroautos entwickeln Von dpa | 04.03.2022

Nach Apple und Xiaomi zeigt nun auch Sony Interesse am Geschäft mit Elektroautos. In drei Jahren will der japanische Elektronikkonzern mit Honda ein gemeinsames Fahrzeug herausbringen.