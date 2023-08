Lange Schlangen vor Tankstellen Sonntagsladenschluss sorgt in Kroatiens Urlaubgsgebieten für Chaos Von dpa | 14.08.2023, 13:55 Uhr Dubrovnik kämpft mit Touristenmassen Foto: PIXSELL up-down up-down

In Kroatien dürfen Geschäfte nicht mehr am Sonntag öffnen. Die neue Regelung sorgt vor allem in Touristengebieten für lange Schlangen an Tankstellen, da diese zu den wenigen Ausnahmen zählen.