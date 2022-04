McDonald’s passt seine Pommes-Rezeptur an. FOTO: imago images/Imaginechina-Tuchong Engpass wegen des Krieges Sonnenblumenöl bleibt Mangelware: McDonald’s schraubt an der Pommes-Zubereitung Von dpa | 18.04.2022, 15:55 Uhr

In den Supermärken ist Sonnenblumenöl wegen des Krieges in der Ukraine seit Wochen ausverkauft. Der Mangel macht sich natürlich auch in der Gastronomie bemerkbar. Fast-Food-Riesen wie McDonald’s sind zum Umdenken gezwungen.