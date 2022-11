Auch im kommenden Jahr sollen die Renten steigen, wenn auch nicht ganz so stark wie in diesem Jahr. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Altersvorsorge Sie wollen 2000 Euro Rente? So viel Geld müssen Sie dann verdienen Von Corinna Clara Röttker | 17.11.2022, 05:00 Uhr

Auch wenn im kommenden Jahr erneut die Renten steigen, so gilt nach wie vor: Wer im Alter 2000 Euro Rente beziehen will, muss im Arbeitsleben ein entsprechend hohes Gehalt verdienen. Wie viel genau und was zudem entscheidend ist - ein Überblick.