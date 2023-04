Snapchat Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Telekommunikation Snapchat setzt auf Geschäft mit digitaler Anprobe im Laden Von dpa | 20.04.2023, 04:17 Uhr

In einen Laden gehen und dann Kleidung virtuell mithilfe eines digitalen Spiegels ausprobieren? Kein Widerspruch, denn so könne man Zeit in der Umkleide sparen, argumentiert die Firma Snapchat.