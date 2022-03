Hamburger Flughafen FOTO: Jonas Walzberg Luftverkehr Sicherheitskräfte am Flughafen Hamburg am Dienstag im Streik Von dpa | 15.03.2022, 03:04 Uhr | Update vor 2 Std.

Reisende am Hamburger Flughafen müssen sich am Dienstag auf Flugausfälle und Verzögerungen einstellen. Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle in Hamburg zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Flughafengesellschaft empfahl allen Reisenden, „sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren“.