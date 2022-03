Intel FOTO: Susan Montoya Bryan Halbleiterindustrie Schwerin unterliegt im Ringen um Milliardeninvestition Von dpa | 15.03.2022, 15:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit Bedauern hat Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung auf die Entscheidung des US-Konzerns Intel reagiert, seine neue Chipfabrik nicht in Schwerin, sondern in Magdeburg zu errichten. „In einem knappen Rennen hat MV auch europäische Metropolen und renommierte deutsche High-Tech-Standorte hinter sich gelassen. Den zweiten Platz zu belegen, ist in diesem Fall bitter“, erklärte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer am Dienstag.