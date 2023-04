H&M-Filiale: Das schwedische Modeunternehmen bezahlt seine Filialmitarbeiter nach Tarif. Foto: Imago Images/Zuma Wire/Marie Le Blé up-down up-down Gehälter in Deutschland Beliebte schwedische Modekette: Wie viel verdient ein Verkäufer bei H&M? Von Corinna Clara Röttker | 30.04.2023, 08:00 Uhr

In Deutschland zählt H&M mit seinen zahlreichen Filialen zu den beliebtesten Modemarken. Doch was verdienen die Mitarbeiter in den Bekleidungsgeschäften? Ein Gehaltscheck – vom Verkäufer bis zur Filialleitung.