Handel Scholz bietet Asien-Pazifik-Region engere Partnerschaft an Von dpa | 14.11.2022, 07:45 Uhr

Eine Abkopplung von China strebt Bundeskanzler Olaf Scholz zwar nicht an, doch die Handelsbeziehungen in der Asien-Pazifik-Region will er breiter aufstellen. Das macht Scholz in Singapur deutlich.