Tourismus Saison 2022: Viel Neues an Schleswig-Holsteins Ostseeküste Von dpa | 07.03.2022

Viele Ferienorte an Schleswig-Holsteins Ostseeküste haben kräftig in ihre touristische Infrastruktur investiert. Im vergangenen Jahr seien in vielen Orten neue Hotels, gastronomische Angebote und touristische Attraktionen entstanden oder würden in den nächsten Monaten eröffnet, teilte die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) am Montag mit.