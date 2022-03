RWE FOTO: Rolf Vennenbernd Energieversorgung RWE hält an Kohleausstieg fest: Prüfung von Reserve Von dpa | 15.03.2022, 10:37 Uhr | Update vor 12 Min.

Der Energiekonzern RWE hält trotz einer möglichen temporären Nutzung bereits vom Netz genommener Kohlekraftwerke am Kohleausstieg fest. Das Unternehmen prüft derzeit, ob bereits vom Netz genommene oder zur Stilllegung anstehende Kraftwerksblöcke aus Gründen der Versorgungssicherheit in eine Reserve übergeführt werden können. „Für RWE ist unstrittig, dass diese Maßnahmen nichts am grundsätzlichen Beschluss zum Kohleausstieg ändern“, sagte RWE-Vorstandschef Markus Krebber am Dienstag laut einer Mitteilung in Essen.