Der russische Energiekonzern Gazprom liefert deutlich weniger als die bestellte Menge Gas an Italien. Energieversorgung Russland kürzt Gas-Lieferungen nach Italien um 50 Prozent Von dpa | 17.06.2022, 11:14 Uhr

Italien erhält nur halb so viel Gas aus Russland wie bestellt. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Kürzung mit dem Besuch des italienischen Ministerpräsidenten Draghi in Kiew am Vortag zusammenhängt.